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تحديد موعد ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

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بغداد - ياسين صفوان - حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، موعد توقيع ترسيم الحدود مع لبنان.

وقال لابيد في تصريحات صحافية إن "إسرائيل ستوقع الخميس اتفاقية تاريخية مع لبنان". وكان يشير إلى توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

 

وقال خلال لقائه رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: "سنوقع يوم الخميس على اتفاقية تاريخية مع ⁧‫لبنان‬⁩.. إسرائيل ستصبح قريبا مصدّرة كبيرة للغاز الطبيعي إلى أوروبا".

 

وأضاف: "وفي غضون ذلك ، يتعين علينا العمل معاً لإيجاد حلول متوسطة وطويلة المدى للطاقة الخضراء والطاقة المتجددة".


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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