انت الان تتابع خبر مقتل وإصابة 3 اشخاص بانفجار ذخيرة جنوبي العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة في بيان لها ورد لـ الخليج 365 ان" الحادث ووقع في الصباح الباكر بالموقع الذي تُديره الخبرة الفنية، أحد شركاء دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق"، مشيرة الى ان "المصاب في حالة مستقرة في المستشفى".واضافت ان "دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام وجميع أفراد أُسرة الأمم المتحدة في العراق تتقدم بخالص التعازي لأُسر الذيَن لقيا حتفهما وتتمنى للمصاب الشفاء العاجل".

وتابعت انها "تعمل بشكلٍ وثيق مع دائرة شؤون الألغام العراقية للتحقيق في الحادث ومراجعته لفهم ما إذا كان يمكن معالجة أيّ ظروف واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليلِ مخاطرِ مثل هذه الحوادث في المستقبل".

لافتة الى ان "الخبرة الفنية هي شريكٌ لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام على مدى العامين الماضيين وقد قامت بتطهير منطقة شط العرب من مئات الذخائر المتفجرة"، مشيرة الى ان " عمليات التطهير ضرورية لسلامة المجتمعات المتضررة والوصول الآمن إلى الأراضي من أجل الأنشطة الزراعية والتنمية".

