قنبلة قذرة .. بيان الجيش الروسي وتحذيرات أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا طلبت تزويدها بنحو 2000 طائرة مسيرة من إيران، لدعمها في الهجوم على أوكرانيا.

وخلال تصريحات صحفية في مؤتمر نظمته صحيفة هآرتس العبرية، انتقد زيلينسكي حياد إسرائيل حيال ما أسماه "التحالف" الروسي-الإيراني في أوكرانيا.

وأضاف أن قرار إسرائيل عدم مساعدة أوكرانيا عسكريا، نابع من الرغبة في عدم إزعاج الكرملين.

وأشار زيلينسكي إلى أن التحالف الروسي الإيراني، لم يكن ليؤتي ثماره لو قدمت إسرائيل مساعدات دفاعية جوية لكييف.

يأتي ذلك تزامنا مع اتهامات روسية لأوكرانيا، بصنع "قنبلة قذرة"، وهو ما ترفضه كييف وحلفاؤها الغربيون بشدة.

بيان الجيش الروسي

وقال الجيش الروسي في بيان إن "الهدف من هذا الاستفزاز اتهام روسيا باستخدام أسلحة دمار شامل في أوكرانيا وبالتالي إطلاق حملة ضخمة معادية لموسكو في العالم".

ولفت إلى أن أوكرانيا تريد ترهيب السكان المحليين وزيادة تدفق اللاجئين عبر أوروبا"، محذرا من أن تفجير عبوة ناسفة مشعّة قد يؤدي حتما إلى تلوث المنطقة على مساحة تصل إلى عدة آلاف من الأمتار المربعة.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إن إيران تكذب، بشأن نفيها بيع طائرات مسيرة لروسيا، موضحا أن هناك اتفاق لبيع آلاف المسيرات لموسكو.

وتابع "إيران تزود الروس بالطائرات المسيرة.. تساعدهم على قتل الأوكرانيين.. هذا هو اتفاقهم من أجل المال الدموي الذي تكسبه طهران".

يأتي ذلك وسط مطالب غربية، بفتح تحقيق محايد" بشأن طائرات إيرانية مسيرة، تعتمد عليها روسيا في حربها بأوكرانيا.

وتعتقد الدول الأوروبية والولايات المتحدة أن نقل المسيرات الإيرانية لروسيا "ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231"، حيث أبلغت أعضاء المجلس أنها ستطلب من مسؤول في الأمم المتحدة إطلاع الأعضاء على هذه القضية.