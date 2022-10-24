خلفًا لـ ليز تراس.. فوز ريشي سوناك برئاسة وزراء بريطانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

فاز ريشى سوناك، وزير المالية البريطاني الأسبق بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا، وذلك بعد 5 أيام من استقالة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.

وخلال الثلاثة أشهر الماضية، شهدت بريطانيا حالة من الفوضى السياسية، بدأت باستقالة بوريس جونسون فى يوليو إثر سلسلة من الفضائح، ثم إجراء انتخابات داخل حزب المحافظين خسر فيها سوناك فى آخر مرحلة أمام تراس، وانتهت باستقالة الأخيرة بعد 39 يوما فقط من توليها المنصب، بعدما أعلنت المنافسة بينى موردنت الانسحاب.

وبهذا الفوز، أصبح ريشي سوناك هو ثالث رئيس وزراء لبريطانيا في غضون 7 أسابيع، حيث تسلمت ليز تراس رئاسة الوزراء رسمياً من بوريس جونسون فى 6 سبتمبر وتركتها فى 20 أكتوبر الجارى، بعد 45 يوما فقط مما يجعلها أقل رؤساء وزراء بريطانيا بقاء فى المنصب.

كما يعد سوناك هو أول رئيس وزراء بريطاني هندوسى وأغنى ساكنى "داونينج ستريت" على الإطلاق.

وذكرت تقارير صحفية أن ريشي سوناك حصل على تأييد أكثر من 190 من أعضاء حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم للترشح لانتخابات الزعامة، أي بزيادة 90 عضوا على الأقل عن الحد الأدني المطلوب لخوض السباق.