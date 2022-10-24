رئيس "إي فاينانس": الصندوق السيادي يساعدنا للتوسع خارج مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت شيماء حفظي:

قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، إن الشركة أخذت بين سنة ونصف إلى سنتين للتحضير لطرح حصة منها في البورصة.

وأوضح سرحان، خلال جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، اليوم الاثنين، أن التهيئة للطرح أخذت الكثير من الوقت، لكن تأخير الطرح جاء بسبب "تعظيم قيمة الطرح" وهي دراسة تمت خلال فترة بين 3 و 6 شهور.

وأضاف "مبسوط جدا ان الصندوق عمل جزء فرعي منه للتهيئة.. الدولة ساعدتنا في حكومة مجلس إدارة الشركة" مشيرًا إلى "كان معايا ناس مش حابين البورصة.. لأن لازم يكون فيه شفافية وحوكمة".

وقال إن الشركة تركز أيضا على تعميق الاستثمارات في الشركة وفي المدفوعات الإلكترونية، مضيفا:"الصندوق السيادي يساعدنا للاستثمار والتوسع خارج مصر".

وأشار إلى أن دور الصندوق ليس فقط في تنفيذ الطروحات لكن يجب أن يُستفاد من أصول الشركات ثم هذه الشركات تكبر على المدى البعيد.