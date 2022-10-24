CIB: إتمام عملية توريق بقيمة 20 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي CIB بالتعاون مع البنك الأهلي المصري عن إتمام الإصدار السابع من سندات شركة التعمير للتوريق بقيمة 20 مليار جنيه والمدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستكمال البنية التحتية بمدن الجيل الرابع.

وقال البنك، في بيان له اليوم الاثنين، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستستفيد من طرح تلك السندات في دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وبحسب البنك، يعد هذا الإصدار الأكبر في السوق المصري منذ نشأته حيث تم طرح هذه السندات على خمس شرائح بقيمة مليار جنيه للشريحة الأولى، و2.9 مليار جنيه للشريحة الثانية، و3.8 مليار جنيه للشريحة الثالثة، و6.6 مليار جنيه للشريحة الرابعة، و5.7 مليار جنيه للشريحة الخامسة بآجال تتراوح بين سنة، و3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات و9 سنوات على التوالي.

ووفقا للبيان، شهد الاكتتاب إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين حيث تم تغطيته بمعدل مرتين ونصف.

وتولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب بالإضافة إلى كونه المنسق العام والمستشار المالي ومدير الإصدار وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بحسب البيان.

وشارك في الاكتتاب العديد من البنوك مثل بنك أبو ظبي التجاري، وبنك قطر الوطني الأهلي، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الشركة المصرفية العربية، والتجاري وفا بنك ايجيبت، وبنك فيصل الإسلامي، وميد بنك.

وقام مكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح، فيما قام مكتب حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون بدور مراقب حسابات الإصدار.