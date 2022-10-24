وزير النقل: 400 ألف عامل قطاع خاص يعملون في مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، المشروعات التي تم تنفيذها والجاري والمخطط تنفيذها في قطاع الأنفاق والجر الكهربائي.

جاء ذلك خلال جلسة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، والتي شهدت حضور ممثلي أكبر الشركات العالمية والمحلية في مجال الإدارة والتشغيل في قطاعات الوزارة وممثلي الشركات العالمية والمحلية الراغبة في الاستثمار بقطاعات النقل.

وقال وزير النقل إن المشروعات التي تم تنفيذها والجاري والمخطط تنفيذها بعدد 23 مشروعا بإجمالي تكلفة 1054,3 مليار جنيه وبمشاركة 150 شركة من القطاع الخاص.

ويبلغ إجمالي حجم العمالة في تنفيذ المشروعات 400 ألف عامل بشركات القطاع الخاص ومن أهمها (شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم - مونوريل شرق وغرب النيل بطول حوالي 100 كم - القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول 103 كم - خطوط مترو الأنفاق الأول والثاني والثالث والرابع والسادس بطول حوالي 200 كم - القطار الكهربائي بورسعيد / أبوقير بطول 250 كم - مترو الإسكندرية "أبو قير / محطة مصر بطول 21,7 كم - ترام الرمل بطول 13,2 كم).

وأضاف الفريق مهندس وزير النقل أن فرص الاستثمار المتعاقد عليها في مجال الأنفاق والجر الكهربائي هي التعاقد مع شركة RATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو لمدة 15 سنة، والتعاقد مع شركة RATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT لمدة 20 سنة، والتعاقد مع شركة ألستوم الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة مونوريل شرق وغرب النيل لمدة 30 سنة، والتعاقد مع الشركة المصرية لصناعة السكك الحديدية للتصنيع 320 عربة مترو (40 قطارا) بالتعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية.

وأشار إلى الفرص الاستثمارية في مجال الأنفاق والجر الكهربائي الجاري التعاقد عليها مثل التعاقد مع شركة DB الألمانية بهدف إدارة وتشغيل منظومة القطار الكهربائي السريع لمدة 15 سنة مع التوصية بتواجد الشركة خلال فترة الإنشاء (ما قبل التشغيل) لاختيار وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية التي ستعمل في إدارة تشغيل القطار، وجار التعاقد مع شركة الديدي جروب لإنشاء وإدارة وتشغيل الخط الرابع من شبكة القطار الكهربائي السريع (بورسعيد – أبو قير) بطول 250 كم.