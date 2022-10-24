لتجنب خيبة الأمل.. رئيس "اقتصادية الشيوخ" يوضح أهمية التحضير قبل إعلان الطروحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة وأحمد السعداوي:

قال هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ورئيس هيئة سوق المال الأسبق، إن موضوع الطروحات حيوي جدًّا للتمويل؛ ولكن في نفس الوقت عندنا مشكلة، الإعلان عن الطروحات.

وأضاف سري الدين، خلال مشاركته في فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر- 2022، اليوم الإثنين، أن تجربتنا السابقة كانت واعدة جدًّا، ولم يحدث هذا، حصل في حكومات سابقة، إن هنطرح كذا خلال 5 شهور، وماحصلش حاجة.. العمل التحضيري مهم جدًّا، وبالتالي لا يجب أعمل طروحات قبل ما أكون متأكد؛ لأن بيبقى فيه خيبة أمل وعدم مصداقية.

وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: لديَّ سؤالي، وهالبس البرنيطة كمبرلماني، سؤال استراتيجي مش عارف إجابته.. عادةً الصناديق السيادية هي بديلة عن القطاع العام، الاثنان ملكية عامة؛ لكن بإدارات ورؤى مختلفة، هل سيحدث دمج؟ لأن فلسفة الصندوق هي الفصل بين الملكية والإدارة، والقطاع العام ليس كذلك، دي مسألة وفكرة شاذة، فهل ده رؤية موجودة؛ لأن ممكن بعد كده يكون فيه تنافس واختلاف.