ننشر أسماء ضحايا حادث إنقلاب أتوبيس مدرسة في ترعة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

استقبل مستشفى شربين المركزي بمحافظة الدقهلية جثمان طالبة و3 مصابين أخرين جراء انقلاب أتوبيس تابع لإحدى المدارس الخاصة بنطاق مركز شربين، في ترعة ملاصقة للطريق الواصل بين (شربين – كفر الأطرش).

ووصل الى المستشفى جثمان الطالبة يمنى ماجد بشير الديسطي، 14 عاما، جثة هامد وجري إيداعها ثلاجة حفظ الموتى.

أصيب في الحادث محمود محمد عبد السميع المنيلاوي، 24 عاما، مصاب بكدمات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وعمر السيد عبد الله زيدان 10 أعوام، ومصاب بجرح قطعي باليد اليمني والرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وحالته مستقرة، وأيمن حسين عبد الله زيدان 8 سنوات، مصاب إجهاد بالتنفس اشتباه ارتشاح رئوي.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة إلى مأمور مركز شربين، بانقلاب أتوبيس مدرسي تابع لمدرسة خاصة يقل طلابًا داخل أحد الترع على الطريق الواصل بين مركز شربين - كفر الأطرش بنطاق مركز شربين.

انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع طالبة وإصابة آخرين بالحادث، وتم استدعاء سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفي شربين العام لتلقي العلاج.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، لكشف ملابسات الحادث.

في السياق أكد مصدر بإدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية أن الأتوبيس خاص بمدرسة خاصة بقرية ترعة غنيم وعند انتهاء اليوم الدراسي استقله 50 طالبا فى اتجاه قرية أبو زاهر إلا أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق ما أدى إلى سقوط الأتوبيس بالترعة أمام قرية قرية الملاحة.

وأوضح أن المستشفى استقبل 3 حالات فقط مصابين فيما جرى نقل باقي التلاميذ إلى منازلهم دون الحاجة إلى تلقي العلاج.