شي جين بينغ يفوز بولاية رئاسية ثالثة في الصين

اسماعيل عبد الحي - فاز شي جينبينغ، اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022، بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، في إطار خطوة تمهّد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس المقبل 2023.

وقد تمّ تجديد ولايته كأمين عام للحزب لخمس سنوات خلال عمليّة تصويت جرت في جلسة مغلقة، بختام مؤتمر عام يعقد كلّ 5 سنوات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وإثر التجديد له، وعد جينبينغ، في تصريحات للصحافيين من قصر الشعب في بكين بـ"العمل الجاد بغية تحقيق أهداف الحزب وإنجاز المهام"، مؤكّدا أنّ الصين بحاجة للعالم أجمع.

وقال: "لا يمكن للصين أن تتطوّر بدون العالم، والعالم أيضا بحاجة إلى الصين".

وأضاف: "بعد أكثر من أربعين عاما من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح، حققنا معجزتين، تنمية اقتصادية سريعة واستقرارا اجتماعيا بعيد الأمد".

كذلك أعرب عن شكره "لكافة الأعضاء للثقة التي أبدوها تجاهه"، وفق تعبيره.

ويشار إلى أنّ هذه الولاية الثالثة ستجعل من شي الزعيم الأقوى منذ أيام مؤسّس النظام ماو تسي تونغ (1949-1976).