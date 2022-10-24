انت الان تتابع خبر الحكيم يطالب الكتل السياسية بدعم رئيس الوزراء المكلف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365 أن الاخير طالب "بدعم وإسناد ومعاضدة رئيس مجلس الوزراء المكلف وفريقه الوزاري في مهمته والوقوف معه في تشكيل حكومة الخدمة الوطنية"، داعيا الجميع الى: "للتكاتف والتنازل لمصلحة العراق والعراقيين وتقديمها على جميع المصالح الأخرى".واضاف: "كما نأمل من الحكومة القادمة بذل قصارى جهودها لحماية العراق وخدمة أبنائه وأن لا تدخر وسعا في مهمة إعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية وزرع التفاؤل في نفوس أبناء شعبنا في المرحلة القادمة، والاستفادة من تجارب المراحل السابقة لتجاوز الأخطاء والعمل على وضع المعالجات الحقيقية والواقعية"، مؤكدا ان "الشعب العراقي لا يرضى إلا بحكومة خدمة وطنية تحقق ما يصبو له من تطلعات مشروعة".