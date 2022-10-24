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مسلحون يغتالون موظفا حكوميا شرقي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه شخص يعمل موظف في وزارة الصحة (معاون طبي ضمن منطقة الاورفلي)".

وأضاف: "ما أسفر عن مقتله في الحال ولاذ المسلحين بالفرار بعد ذلك".


وأشار المصدر الى انه "حسب المعلومات الواردة ان الحادثة نتيجة خلاف عشائري".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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