انت الان تتابع خبر مسلحون يغتالون موظفا حكوميا شرقي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه شخص يعمل موظف في وزارة الصحة (معاون طبي ضمن منطقة الاورفلي)".

وأضاف: "ما أسفر عن مقتله في الحال ولاذ المسلحين بالفرار بعد ذلك".



وأشار المصدر الى انه "حسب المعلومات الواردة ان الحادثة نتيجة خلاف عشائري".