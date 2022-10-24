بعد الهجوم على سلمان رشدي.. ماذا حدث لعينه ويده؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن وكيل أعمال سلمان رشدي إن الكاتب "فقد البصر بإحدى عينيه وأصيب بإعاقة في إحدى يديه"، وذلك إثر الهجوم الذي تعرض له على خشبة مسرح خلال حدث أدبي غربي نيويورك في أغسطس الماضي.

وفي تصريحات لصحيفة "الباييس" الإسبانية، نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، تحدث المحامي أندرو وايلي، عن الإصابات التي تعرض لها سلمان رشدي في الهجوم في مقابلة مع .

ووصف وكيل أعمال الكاتب إصابات رشدي (75 عاما) بأنها "بالغة"، مشيراً إلى فقده البصر بإحدى العينين.

وأضاف وايلي: "أصيب بثلاثة جروح خطيرة في رقبته. إحدى يديه أصيبت بعجز بسبب قطع الأعصاب في ذراعه. ولديه نحو 15 إصابة أخرى في الصدر والجذع".

وقبل أن يلقي محاضرة بمعهد تشوتاكوا غربي نيويورك في أغسطس، تعرض سلمان رشدي لهجوم بسكين من قبل شاب، حيث وجه له 10 طعنات على الأقل وتوزعت على عنقه ووجه.

وتم نقل رشدي إلى المستشفى، إثر الطعنات التي تسببت بجروح خطيرة، وتطلب الأمر وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.

ورفض وكيل الأعمال الإفصاح عما إذا كان مؤلف كتاب "آيات شيطانية" لا يزال في المستشفى.