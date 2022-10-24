شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد" يشيد بقرار العفو عن زياد العليمى.. ويعلن دعمه لخطوات القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، بالقرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن زياد العليمي، استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيرا إلى أنها خطوه متوقعة فى ظل نوبات العفو الرئاسى المتتالية.

وأكد الحزب فى بيان له، أن العفو الرئاسى عن زياد العليمي يؤكد أن الدولة ليست في خصومة إلا مع من تلوثت أيديهم بدم فقط، وأن ذلك العفو يفتح الباب نحو العفو عن أي مسجون رأي آخر ما لم يثبت تورطه فى أى جرائم وقضايا دم.

وأكد الحزب علي وجوب استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي، والقيام بالمزيد من نوبات العفو الرئاسي أكثر وأكثر، طالما لا يوجد أي خطورة علي سلامة الوطن، لافتا إلى أن توقيت الإفراج عن زياد العليمى، جاء موفق جدا، حيث أنه جاء في إطار دعوه الرئيس لكل القوي السياسية والطوائف لحوار وطني جاد يشترك فيه كل ألوان الطيف السياسى.

وأشار الحزب، إلى دعمه خطوات القيادة السياسية فى هذا الاتجاه الذى يمثل طريق الجمهورية الجديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر منذ قليل القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.

ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.