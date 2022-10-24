شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية يوجه الشكر للرئيس السيسي على قرار العفو عن زياد العليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن زياد العليمى، كما وجه الشكر أيضا للرئيس للاستجابة السريعة، وأيضا بتفعيل دور لجنة العفو.

وقال النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة الخارجية بالشيوخ عضو المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية:" نتوجه بالشكر للأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب لما يقدمونه من طلبات بشأن العفو عن المحتجزين، وأيضا نتوجه بالشكر للجنة العفو الرئاسى على دورها المشهود والواضح للجميع".

فيما أكد كمال حسنين رئيس حزب الريادة عضو المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية، أن قرار العفو الرئاسى عن زياد العليمي يؤكد على وجود الحريات وأن الرأي والرأي الأخر هما الأساس فى أى حوار"، مضيفا :"ونرى بوضوح تام للجميع مدى أهمية الحريات وفرحة المفرج عنهم بالعودة إلى ذويهم وإلى أعمالهم وأن يتنفسوا هواء الطبيعة".

واختتم تحالف الأحزاب المصرية بيانه قائلا:" قرارات العفو الرئاسى تؤكد مدى اهتمام الرئيس بالحرية وحرية الرأي وأن الدولة المصرية تتسم بمناخ ديمقراطي، وأن الرئيس والقيادة السياسية تدعم بشكل واضح حقوق الإنسان"، موجها التهنئة لزياد العليمى بمناسبة قرار العفو الرئاسى

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.