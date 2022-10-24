نائبة التنسيقية مي كرم توافق على قانون تنظيم النقل النهرى: يتوافق مع الجمهورية الجديدة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة مى كرم جبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكاتب عدد من اللجان النوعية، بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى المقدم من الحكومة.

وقالت "جبر" خلال كلمتها اليوم الاثنين بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، إن قانون تنظيم النقل النهري يتوافق مع الجمهورية الجديدة، موجهة الشكر لكل من الحكومة ولجنة النقل بمجلس النواب على هذا القانون، واصفة إياه بالمتميز.

وأوضحت أنه كانت هناك مطالبات فى الصحافة فى بداية الألفية بتفعيل النقل النهري، وكانت الردود دائما تأتي بوجود صعوبات حتي يصل الأمر إلى الاستحالة، مضيفة:" لكن فى الجمهورية الجديدة لا يوجد مستحيل"، مشيرة إلي أن أهم ما يميز مشروع القانون محل النقاش فض الاشتباكات بين المؤسسات كما أنه يدعم زيادة فرص العمل.

وبدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكاتب عدد من اللجان النوعية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.