شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تعقد ورشة عمل عن "العمارة المستدامة" استعدادا لقمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل بعنوان العمارة المستدامة، وذلك بحضور عدد من المتخصصين في ذلك الملف، بالإضافة إلى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من النواب بغرفتي البرلمان والشباب.

يأتي ذلك في إطار اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وسعيها الدائم لمناقشة أهم القضايا علي الساحة المحلية والدولية بين المتخصصين وأعضاء التنسيقية.

تناقش الورشة العمارة المستدامة والمباني الخضراء، وربط ذلك بالمدن الجديدة وتطوير القري في مصر، والربط بين الاقتصاد الأخضر والعمارة الخضراء والعوائد الاقتصادية المتوقعة، ودور وزارات البيئة، والإسكان، والتخطيط، وتحليل التجارب المماثلة وكيفية تطبيقها فيما يتناسب مع العوامل المناخية، ودور المجتمع المدني في حماية البيئة، وكذلك دور الإعلام البيئي في التوعية بمخاطر التغيرات المناخية، بالإضافة إلي دور التشريعات في دعم ملف تطوير العمارة المستدامة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية .