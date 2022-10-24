شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر مشيدا بالعفو الرئاسى عن زياد العليمي: الجمهورية الجديدة تتسع للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بالقرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن زياد العليمي، واصفا القرار بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يرسخ لجمهورية جديدة تتسع الجميع.

ووجه "مطر" الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلي أن صدور هذا القرار في مثل ذلك التوقيت الذي تستعد فيه البلاد للحوار الوطني الشامل هو رسالة من القيادة السياسية ودعمها الكامل للحوار وتلبية كافة المطالب المشروعة للجميع، كما أنه يبدد كل الاتهامات الموجه للدولة المصرية بشأن ملف حقوق الإنسان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر منذ قليل القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.