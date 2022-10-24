شكرا لقرائتكم خبر عن السادات الديمقراطى: قرارات العفو الرئاسى تظهر للعالم دخول مصر عصر الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتورعفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قراره بالعفو عن زياد العليمي استجابة لدعوات القوى السياسية و تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودعما للجنة العفو الرئاسي.

وقال "السادات" فى بيان اليوم الاثنين، إن مثل هذه القرارات الرئاسية تظهر للعالم أن مصر دخلت عصر الجمهورية الجديدة الذي يتمتع بالحريات كما أنه يدعم المناخ الديمقراطي وأن مصر وطن يتسع الجميع".

وأوضح "السادات" أن مثل هذه القرارات تعتبر بمثابة رصاص فى أعداء الأمة، حيث أنها تكشف حجم تلبي كافة المطالب المشروع لأبناء الوطن المصرى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر منذ قليل القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي