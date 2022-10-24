شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت بركات: العفو عن زياد العليمى حق دستورى للرئيس.. ورغبة صادقة فى لم شمل القوى الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، إن قرار الرئيس عبدالفتاح بالعفو عن زياد العليمي جاء تأكيدًا لرغبة صادقة من الرئيس للم الشمل وإنجاح الحوار الوطني الذي يتسع للجميع.

وتابع رئيس حزب أبناءً مصر أن العفو الرئاسي حق قانوني مخول لرئيس الجمهورية استخدامه وفقا للدستور بعد صدور أحكام قضائية في حق المتهمين في قضايا سياسية.

وأشار بركات إلى أن الحور الوطنى سيمضي بهذه الوتيرة في اتجاه البناء والمشاركة من كل القوى السياسية المؤيدة والمعارضة لإرساء دعائم الديمقراطية وتأسيس الجمهورية الجديدة.

وقدم بركات الشكر لرئيس الجمهورية ولجنة العفو الرئاسي التي قطعت شوطا كبيراً في هذا الملف ومواصلة ادماج المفرج عنهم في المجتمع واعادتهم إلى سابق أعمالهم.