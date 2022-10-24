شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي الإنجليزي يسعي لإقحام زياش فى صفقة تبادلية مع يوفينتوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي سيسعي لإقحام اللاعب المغربي حكيم زياش، جناح الفريق الإنجليزي، فى صفقة تبادلية مع نظيره الإيطالي يوفينتوس، تقتضي بحصول "البلوز" على خدمات نجم الوسط الفرنسي رابيو، مقابل حصول "السيدة العجوز" على خدمات النجم المغربي، والذي أصبح خيارًا مغلقًا للفريق اللندني.

وأوضحت التقارير أن نادي تشيلسي يسعي للتخلص من زياش بأي طريقة فى الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب غير ملتزمًا فى تدريبات الفريق وخارج حسابات الأجهزة الفنية للفريق منذ الموسم الماضي، بالإضافة إلى تعاقد الفربق مع النجم الإنجليزي رحيم إستيرلينج مطلع هذا الصيف، والذي يسير بشكل جيد للغاية مع "البلوز".



موقف مسئولي يوفينتوس من ضم زياش

ويري مسئولي يوفينتوس الإيطالي أن زياش قد يكون مفيدًا للفريق فى الفترة القادمة، فى ظل رغبة النجم الأرجنتيني دي ماريا فى الرحيل عن الفريق الإيطالي مع نهاية الموسم الجاري، الأمر الذي يجعل من النجم المغربي خيارًا جيدًا للفريق، ولكن فى الوقت ذاته يتمسك الفريق الإيطالي بالحصول على مقابل مادي إضافى من بيع لاعبه أدريان رابيو.



عقبة وحيدة تفصل تشيلسي من ضم اللاعب

وتعد العقبة الوحيدة التى تفصل تشيلسي عن ضم اللاعب، هو المدرب الإيطالي أليجري، والذي يرفض رفضًا قاطعًا رحيل اللاعب عن صفوف الفريق الإيطالي، فى ظل إقتناعه الكبيرة بإمكانيات اللاعب، فى حين يري مسئولي يوفينتوس أن اللاعب يكلف خزائن الفريق العديد من الأموال، وأن من الأفضل رحيله بمقابل مالي جيد.