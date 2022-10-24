انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. مجلس الخدمة يوضح متطلبات الوثيقة الدراسية المطلوبة في تعيين الخريجين الاوائل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس بحسب وثيقة اطلعت الخليج 365 عليها، انه "نظرا لقرب إطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتعيينات للطلبة الثلاثة الأوائل على الكليات والاقسام والمعاهد، وحيث ان من متطلبات الأساسية في التقديم على هذه الاستمارة هو ارفاق وثيقة دراسية او تأييد تخرج تشمل بياناته على تحديد تسلسل الطالب على دفعته (اول، ثاني، ثالث) مع بيان معدله النهائي".وأضاف: "فضلا عن سنة التخرج على ان يراعى في ذلك كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد ق/96555 في 17/4/2021، والذي على أساسه تم ارسال بيانات كافة الخريجين من قبلكم الى ديوان الرقابة الاتحادي ومجلسنا".