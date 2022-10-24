ضبط شخص يروج أدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها عبر فيس بوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص؛ لقيامه ببيع وترويج أدوية مجهولة المصدر وأجهزة إلكترونية غير مصرح بتداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقوم من خلالها بالترويج لبيع أدوية بدون فواتير مجهولة المصدر وغير مسجلة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، وتم بإرشاده العثور داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة الساحل على (٥٧١ عبوه أدوية مختلفة الأنواع) وكذا ضبط ( 15 هاتف محمول "صغير الحجم" – 40 جهاز GBS يعمل ببطارية الساعة لعدة أيام بالتسجيل الصوتي – 207 سماعة بلوتوث غير مصرح بها– 116 ساعة مختلفة من ساعات "سمارت فون" المقلدة لماركات مختلفة – 55 طائرة ألعاب حديثة تعمل بخاصية الاستشعار ضد الصدمات للارتفاعات يمكن تزويدها بكاميرا تصوير - هاتف محمول لتسهيل عملية الاتصال بعملائه - مبلغ مالي متحصلات البيع).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.