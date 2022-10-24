ضبط شخصين بتهمة تزوير محررات رسمية وتقليد أختام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين؛ لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية وخاصة المدرسية وبيعها لراغبيها مقابل تحصلهما على مبالغ مالية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي "بورسعيد – كفر الشيخ)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية وخاصة المدرسية وبيعها لراغبيها مقابل تحصلهما على مبالغ مالية، ويقوما باقتسامها فيما بينهما مُتخذان من إحدى المناطق بحي الزهور ببورسعيد مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (أكلاشيه تقرأ بصمته لإحدى الجهات الحكومية – 3 عملات معدنية تستخدم في تقليد خاتم شعار الجمهورية المنسوب لجهات حكومية – 2 خاتم شعار الجمهورية المقلد وتقرأ بصمتهما لجهات حكومية - مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية بعضها بأسماء أشخاص مختلفة والبعض الآخر خالية من البيانات وجميعها مُعدة للتزوير وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلدة والمنسوب لعدة جهات حكومية - 2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين أنهما محملين بالعديد من "صور المستندات المضبوطة، برامج الحذف والإضافة والتعديل، محادثات بين المتهمين وراغبي الحصول على المحررات المزورة" – كمية من أوراق الإلتحاق بالمدارس - مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي).

بمواجهة المتهمان أقرا بممارستهما نشاطهما الإجرامي، على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية يتم اقتسامها فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.