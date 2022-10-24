بعد عودة الآثار المسروقة.. تحرك رسمي لرئيس جامعة سوهاج في مخزن الكلية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الاثنين، مخزن القطع التعليمية الخاص بكلية الآثار بالمقر القديم للجامعة، والذي تعرض للسرقة بداية الأسبوع الجاري، وذلك بعد استعادة المسروقات وضبط المتهمين.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة.

وخلال جولته أكد رئيس الجامعة أن أجهزة الداخلية نجحت في استعادة 59 قطعة أثرية ذات طابع إسلامي وفرعوني تنوعت ما بين بين الرخام والفخار ومشغولات أثرية، والتي استولت المتهمين عليها من إجمالي 674 قطعة موجودة بالمخزن.

وأكد "عبدالخالق" أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع من ارتكبوا الواقعة وهم 4 أشخاص "طالبين وطالبة بكلية التربية النوعية بالجامعة ووالد أحدهم"، لافتًا إلى أنه جرى إصدار قرار بإحالة هؤلاء الطلاب إلى مجلس تأديب فوري تمهيدًا لتوقيع أقصى عقوبة عليهم.

وأوضح المركز الإعلامي لجامعة سوهاج في بيان له، السبت الماضي، أن اللواء حاتم صادق، مدير عام الأمن بجامعة سوهاج أبلغ باكتشاف أفراد الأمن الإداري بالجامعة بمقرها القديم بمدينة سوهاج الأم وجود باب مخزن القطع التعليمية التابع لكلية الآثار مفتوحًا.

وأضاف بيان الجامعة أن مدير عام الأمن بجامعة سوهاج أبلغ الجهات الأمنية التى تتولى التحقيق الآن في الواقعة لكشف غموضها وظروفها وملابساتها.

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