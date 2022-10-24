بنك SAIB يفتتح فرعًا جديدًا في وسط البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

افتتح بنك SAIB فرعه الجديد في محافظة القاهرة بشارع عدلى وفقا للهوية المؤسسية الجديدة والذي يستخدم التكنولوجيا الحديثة لتعريف العملاء بمنتجات البنك تنفيذا لخطط التوسع والانتشار الجغرافي بحسب بيان له اليوم الاثنين.

وأوضح البنك، أن عدد فروعه وصل إلى 39 فرعاً، إضافة إلى مضاعفة وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي.

وأشار البنك إلى تشغيل هذه الماكينات في المناطق التي لا تتوفر بها أى ماكينات صراف آلى من أجل تعزيز تجربة العملاء ودعم الشمول المالي بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري.