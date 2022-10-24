انت الان تتابع خبر بعثة أمريكية تصل ذي قار وتباشر اعمال التنقيب في "تلول الهباء" (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "موقع تلول الهباء (لكش قديما) يشكل مساحة تزيد على ٦٠٠ هكتار، أحد اكبر مواقع جنوب بلاد الرافدين، التي تم الاستقرار فيه منذ الالف الخامس قبل الميلاد والى منتصف الالف الثاني قبل الميلاد".وأضافت، ان "اعمال التنقيب بدأت في هذه المدينة منذ عام ١٩٦٨، واستمرت لفترات متقطعة الى عام ١٩٩٠، وخلال هذه الفترة اظهرت اعمال التنقيب ابنية ضخمة كالمعابد والدور السكنية واعداد كبيرة من اللقى الفنية ذات القيمة الحضارية والفنية العالية، بالإضافة الى مجموع كبيرة من الاختام ذات الحرفية العالية".

وبينت الهيئة، أن "هذه العمائر واللقى، تشير الى العمق الحضاري الكبير وازدهار هذا المستقر خلال فترات فجر السلالات، ومن خلال استئناف اعمال التنقيب والمسح المتطور في مدينة لكش التي بدأت من عام ٢٠١٩ والمستمرة لحد الان، تم العثور على منطقة صناعية مهمة جدا من حيث النتائج العلمية التي من شانها ان تضيف الى معلوماتنا عن المناطق الحرفية في مدن العراق القديم وخصوصا خلال الالف الثالث قبل الميلاد".