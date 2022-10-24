"الاغلى بالتاريخ".. تفاصيل "مثيرة" بشأن عقد مبابي مع سان جيرمان

وذكرت صحيفة "لو باريزيان"، أن مبابي وقع عقدا يمتد حتى صيف 2025، يعد الأغلى في التاريخ لأي رياضي، حيث سيربح بموجبه 630 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن مدة العقد الفعلية موسمان، مع خيار التمديد لموسم ثالث بشرط موافقة مبابي، دون أن يتضمن بنودا متعلقة بالألقاب أو الجوائز الفردية، مثل دوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية.



ولفتت إلى أن الراتب الشهري لكيليان مبابي تضاعف 3 مرات، ليصل إلى 6 ملايين يورو (2.7 مليون يورو خالصة الضرائب).

كما سيحصل المهاجم الفرنسي على مكافأة توقيع قيمتها 180 مليون يورو، على 3 أقساط مستحقة بحلول شهر تموز، على أن ينال مبابي المبلغ كاملا، في حال رحيله قبل انتهاء العقد.

وخصص سان جيرمان أيضا مكافأة ولاء للدولي الفرنسي، بقيمة 70 مليون يورو، سيحصل عليها صيف العام المقبل في حال استمراره مع الفريق، وستزيد 10 ملايين يورو سنويًا عن كل موسم يقضيه مع بي إس جي.



وختمت "لو باريزيان" تقريرها بأن مبابي سيحصل على 45% من إجمالي هذه الأموال، بعد خصم الضرائب، مؤكدةً أن عقده يمثل ربع ميزانية النادي الباريسي.