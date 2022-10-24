انت الان تتابع خبر بعد انسحاب جونسون.. وزير سابق يدخل سباق الترشح لرئاسة بريطانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جونسون في بيان إنه سينسحب من المعركة الانتخابية لصالح وحدة حزب المحافظين على الرغم من اعتقاده بأنه في موقع جيد لقيادة الحزب الى فوز آخَر في انتخابات 2024 العامة.

وأضاف جونسون في بيان "خلال الأيام القليلة الماضية توصلت للأسف إلى نتيجة مفادها أنه لن يكون الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. لا يمكنك الحكم بفعالية إذا لم يكن لديك حزب موحد في البرلمان".



بدأت الحملة الجديدة للوصول الى دوانينغ ستريت الخميس إثر استقالة ليز تراس بعد 44 يوما فقط في السلطة.

ومطلع أيلول/سبتمبر انتخَبَها أعضاء حزب المحافظين في مواجهة سوناك الذي يُحتمل أن يعوّض هزيمته في الأيام المقبلة.

كان سوناك أول من حصل على 100 تزكية من نواب الحزب الضرورية لخوض السباق، لكن الرجل البالغ 42 عاما انتظر حتى الصباح لإعلان ترشحه رسميا.