تحذير من الأمطار وارتفاع مفاجئ في هذا اليوم.. حالة الطقس من الاثنين إلى السبت 29 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين 24 أكتوبر حتى السبت 29 أكتوبر 2022، ومن المتوقع سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وتتوافر فرص سقوط الأمطار غدا الاثنين على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تسجل درجات الحرارة غدا الاثنين 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وتسجل 25 درجة مئوية على محافظات السواحل الشمالية.

ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بداية من الأربعاء بقيم تصل إلى درجتين، لتسجل درجة الحرارة 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وتنشط الرياح على معظم الأنحاء الأمر الذي يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل.

توقعات الطقس غدا الاثنين:

- سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

- نشاط الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 -18

السواحل الشمالية 25-19

جنوب سيناء 29 -23

شمال الصعيد 28-18

جنوب الصعيد 30-22

توقعات الطقس يوم الثلاثاء:

- سقوط الأمطار والتي قد تكون رعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة.

- نشاط الرياح على السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 -18

السواحل الشمالية 25-19

جنوب سيناء 29 -23

شمال الصعيد 28-18

جنوب الصعيد 30-22

توقعات الطقس يوم الأربعاء:

- سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 27 -18

السواحل الشمالية 25-19

جنوب سيناء 29 -23

شمال الصعيد 28-18

جنوب الصعيد 30-22

توقعات الطقس من الخميس حتى السبت 29 أكتوبر:

- نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 28 -18

السواحل الشمالية 25-19

جنوب سيناء 29 -23

شمال الصعيد 28-18

جنوب الصعيد 30-22

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 28 -18

السواحل الشمالية 25-19

جنوب سيناء 29 -23

شمال الصعيد 28-18

جنوب الصعيد 30-22

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 -18

السواحل الشمالية 25-19

جنوب سيناء 29 -23

شمال الصعيد 28-18

جنوب الصعيد 33-22