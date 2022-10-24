حدث ليلاً| منصة سعودية جديدة لتأشيرات العمرة.. وخطاب مهم من التعليم بشأن الاختبارات

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"إيزي عمرة".. منصة سعودية جديدة لإصدار تأشيرات العمرة للمصريين

أعلنت مؤسسة "سياد القابضة" إطلاق منصة "إيزي عمرة" المعتمدة من منصة وزارة الحج والعمرة السعودية (مقام) لإصدار التأشيرات للمصريين بكل سهولة ويسر.

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موسكو تتهم أوكرانيا بالتخطيط لاستخدام "قنابل قذرة" ضدها.. ماذا نعرف عنها؟

أعربت روسيا عن مخاوفها من استخدام أوكرانيا "قنابل قذرة" ضدها، في ظل الصراع الدائر بين البلدين.

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سفير السويد عن المؤتمر الاقتصادي: التعرف على خطط ونوايا الحكومة مهم جدًا للشركات

قال هوكان ايمسجورد، سفير السويد لدى مصر، إن المؤتمر الاقتصادي فرصة عظيمة للسماع من الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة عن نوايا وخطط مصر الحالية والمستقبلية.

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وزيرة التخطيط: السيسي كان بإمكانه اتخاذ قرارات شعبوية تحظى برضا الشارع ولكنه اختار الإصلاح

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي كان إيجابيا، وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمنت رسائل هامة.

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اللواء سمير فرج: الدولة المصرية عززت من قدراتها الأمنية لحفظ ثرواتها الاقتصادية

قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي إن المشير حسين طنطاوي حمى مصر خلال أيام ثورة 25 يناير، خلال رئاسته للمجلس العسكري وأطفأ نارا للفتنة بين المصريين، حين أصدر قرار بمنع إطلاق أي رصاصة طوال تلك الفترة والشهور التي تلتها.

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خطاب مهم من التعليم بشأن اختبارات الشهر لصفوف النقل في اللغة العربية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، لمديريات التربية والتعليم، بشأن ضوابط إجراء الاختبارات الشهرية لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي فى مادة اللغة العربية للعام الدراس الحالي 2022/2023.

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مهم وعاجل.. تحرك جديد من التعليم بشأن المعلمين المتطوعين (مستند)

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، خطابا، طالبت فيه الإدارات التعليمية، بسرعة موافاتها بكشف بأسماء المتطوعين من الخريجين الجدد من الجامعات المصرية المعتمدة لدى المجلس الأعلى للجامعات لتدريس مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات (باللغة الإنجليزية) والعلوم (باللغة الإنجليزية) واللغة العربية للعمل لمدة 6 أشهر.

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محافظ البنك المركزي: إعلان مستهدفاتنا الجديدة للتضخم قبل نهاية العام

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك سيعلن مستهدفاته للتضخم خلال السنوات القادمة قبل نهاية العام الجاري.

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وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على التعاون القوي بين بلاده وجنوب إفريقيا

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد اتصالا هاتفيا مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدي باندور.

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جنينة: المؤتمر الاقتصادي يحمل إشارات حكومية إلى إصلاحات جذرية مرتقبة

قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لمصراوي، إن تأكيد رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته اليوم بالمؤتمر الاقتصادي أن سعر الصرف في حد ذاته لا يعني شيئا، قد يعني أنه إشارة إلى تحرير كامل لسعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة والانتقال إلى ما يسمى استهداف التضخم.

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روشتة اقتصادية لتجاوز مصر للأزمة العالمية.. محمد الإتربي يجيب

أكد محمد الإتربي رئيس بنك مصر، أن هناك مشكلة في عجز الميزان التجاري متمثلة في الواردات والصادرات، ولذلك لابد من زيادة حجم التصدير.

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