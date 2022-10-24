تقسيط و"كاش".. أرخص 7 مناطق لشراء شقة 100 متر في القاهرة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يبحث الجميع على تحقيق حلم امتلاك وحدة سكنية بعيدا عن الإيجار وأسعاره المرتفعه، أو حتى شقق وزارة الإسكان والشروط الكثيرة التي يجب أن تتوفر في المتقدمين، وكذلك طريقة حجز في أوقات مخصصة.

في هذا التقرير ينشر "الخليج 365"، أسعار الوحدات بعدد من المناطق الأرخص في القاهرة الكبرى والتي يمكن الحصول على شقة سكنية بداية من 200 إلى 700 ألف جنيه لمساحه متوسطة تصل لـ100 متر، وفقًا لسماسرة ومكاتب التسويق، والتي جاءت على النحو التالي:

حدائق الأهرام:

من أكثر المناطق التي يوجد عليها إقبال كبير في الوقت الحالي هي منطقة حدائق الأهرام، حيث يصل سعر الوحدة الـ100 متر ل450 ألف حتى 500 ألف في بعض الشوارع بهذه المنطقة وهذه هي الأسعار الأقل حاليا.

ويتواجد في منطقة حدائق الأهرام عمارات منفصلة، ولا يوجد بها كمبوند، كما يتم تسليم الوحدات نصف تشطيب.

فيصل والهرم:

تنخفض الأسعار نوعا ما في منطقة فيصل والهرم، حيث يصل سعر الوحدة لـ 100 متر لـ300 إلى 350 جنيها بمناطق الطوابق والتعاون بمنطقة فيصل وهي وحدات نصف تشطيب.

وفي منطقة الهرم ترتفع الأسعار قليل حيث يصل سعر الشقة الـ100 متر لـ350 ألف حتى 400 ألف بمناطق التعاون والطالبية وشارع الثلاثيني.

منطقة المريوطية على الدائري:

تبدأ المساحات في منطقة المريوطية بسعر 450 ألف جنيه للشقق المتشطبة للمساحات الـ90 و100 متر، ويرتفع السعر كلما زادت الخدمات في المنطقة والعمارة.

مدينة 6 أكتوبر:

أقل وحدة نصف تشطيب في مدينة 6 أكتوبر تصل لـ480 ألف حتى 520 ألف جنيه في مناطق مثل جمعية المستثمرين، والتوسعات الشمالية وجنوب الواحات، ويوجد شركات تقديم وحدات بالتقسيط لمدة تصل لـ3 سنوات.

مدينة العبور:

تتراوح الأسعار في مدينة العبور من 500 ألف جنيه إلى مليون و200 ألف جنيه للوحدات الـ100 متر، ويوجد عدد كبير من الشركات يمكنهم تقديم وحدات بالتقسيط لمدة تتراوح بين سنتين إلى 4 سنوات.

شقق مدينة العاشر من رمضان

يمكن شراء شقق في مدينة العاشر من رمضان، بسعر يبدأ من 150 ألف جنيه حتى 300 ألف جنيه، وبمساحات مختلفة تناسب الجميع.

مدينة 15 مايو:

أسعار الشقق في 15 مايو يصل إلى 380 ألف جنيه حتى 430 ألف للوحدات النصف تشطيب الـ100 مترا، ويوجد عدد كبير من الشركات يمكنهم تقديم وحدات بالتقسيط لمدة تتراوح بين سنتين إلى 4 سنوات