تسمح بالعمرة وزيارة 4 دول.. تفاصيل تأشيرة "هيّا" والأوراق المطلوبة للسفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

طرحت بعض شركات السياحة المصرية، عروضا خاصة على تأشيرة "بطاقة هيا" للدخول إلى دولة قطر لحضور فعاليات كأس العالم 2022.

جاء ذلك عقب تحمل المملكة العربية السعودية تكاليف الخدمات الإلكترونية -الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية- التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع (هيّا) الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022م.

وقالت الشركات لمصراوي، إن التأشيرة تسمح بالدخول إلى 4 دول وهم: الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والسعودية مع السماح بأداء مناسك العمرة، وقطر لحضور فعاليات كأس العالم 2022.

وأوضحت الشركات، أن الأوراق المطلوب لاستخراج التأشيرة تتمثل في: جواز السفر، وصورة شخصية خلفية بيضاء، وذلك بسعر 4500 جنيه نظير استخراج التأشيرة لشركة السياحة.

من جانبه، كشف سعد جميل القرشي مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، تفاصيل التأشيرة -بطاقة المشجع (هيّا)-.

وقال القرشي لمصراوي، إن حاملي تأشيرة "هيّا" الخاصة بفعاليات كأس العالم قطر 2022م، يمكنهم أداء العمرة خلال تواجدهم بالمملكة.

وأكد مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، أن التأشيرة الإلكترونية مجانا لزوار المملكة من حاملي بطاقة "هيا" الخاصة بكأس العالم 2022.

واستعرض القرشي، مميزات هذه التأشيرة على النحو التالي:

1- السماح لحاملي بطاقة مشجع "هيّا" بالدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بـ10 أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، وستقوم الوزارة بالإعلان لاحقاً عن كيفية تقديم طلب التأشيرة وآلية الحصول عليها.

2- يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول هذه الإقامة في المملكة لمدة 60 يوماً.

3- يحق للحاصلين على التأشيرة الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة.

4- لا يشترط الدخول المسبق لدولة قطر.

5- يشترط الحصول على تأمين طبي قبل القدوم للمملكة.

6- التأشيرة تسمح بأداء مناسك العمرة.