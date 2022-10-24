تقدم 22 خدمة.. كيف تستفيد من المنصة الإلكترونية لـ"الكهرباء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تقديم خدماتها عبر المنصة الإلكترونية التابعة لها، والتي تم إطلاقها منذ عاملين ووصل عدد الخدمات التي تقوم بتقديمها وتوفيرها للمواطنين، إلى ما يقرب من 22 خدمة مختلفة، دون الحاجة إلى الخروج من المنزل والتي تأتي ضمن خطة القطاع المضي قدما نحو التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في أي وقت وأي مكان.

في التقرير التالي يرصد "الخليج 365" كيفية التسجيل في المنصة، من خلال هذه الخطوات:

1- الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال هذا الرابط اضغط هنا

2- اختيار منصة الخدمات الموحدة.

3- تسجيل الدخول في حالة تسجيل الحساب من قبل، أو إضافة حساب جديد عن طريق إدخال رقم التليفون والاسم والبريد الإلكتروني.

4- تعيين كلمة مرور.

5- إدخال رقم بطاقة الرقم القومي، إذا كان المواطن حديثًا ولم ينتهى من إجراء خدمات عبر المنصة قبل ذلك.

6- بعد إدخال البيانات المتعلقة بالفرد، والتعليق، يتم التحويل مباشرة إلى صفحات الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها المنصة للجمهور.

-اختيار الخدمة المراد إنجازها.

- الضغط على طلب جديد وتسجيل البيانات.

أما عن خدمات المنصة:

انتهت الشركة القابضة لكهرباء مصر من تفعيل 16 خدمة من إجمالي 22 خدمة تقدمها المنصة الإلكترونية للكهرباء ومن خلال هذا التقرير نعرض الخدمات التي تم تفعيلها:

1- طلب شهادة بيانات تعاقد

2 - طلب شهادة بيانات استهلاك

3- احسب فاتورتك

4-استعلام عن الفواتير

5- تسجيل قراءة العداد

6- دفع الفواتير

7- تحويل طلبات الممارسة إلى عدادات كودية

8- تركيب عداد بدل فاقد

9- تسجيل بيانات عداد بالحساب

10 - تقديم طلب لرفع العداد

11- تقديم طلب لفحص العداد

12- توصيل تيار كهربي للمباني السكنية

13- تركيب عداد قانوني لأول مرة

14- توصيل تيار كهربي للمباني السكنية

15- تقديم الشكاوى

16-خدمة الاستفسارات والمقترحات

أما عن الخدمات التي سيتم تفعيلها، توجد 6 خدمات انتهت الشركة القابضة لكهرباء مصر من تفعيلهم مؤخرا وهم:

- تركيب عداد بدل تالف

- تغيير اسم صاحب العداد

- استبدال عداد بقدرة اكبر

- جدولة مديونية علي اقساط شهرية

- تعديل توصيلة

- توصيل تيار مؤقت