شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان" بالشيوخ: لا بد من تفعيل التحول الرقمي للتحرك للأمام نحو الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، أن الإجراءات التنفيذية معطلة للنشاط الاقتصادي، ولا بد من تفعيل التحول الرقمي للتحرك للأمام نحو الاقتصاد، قائلا: "احنا دولة وسط 190 دولة ولا نعيد اختراع العجلة".

وأضاف النائب محمد فريد، في لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن كل دول العالم عندها أمن قومي وجمارك متسائلا: "ليه دول تشتغل وتدخل البضائع بسرعة ودول أخرى تواجه صعوبات في دخول البضائع وده سببه الاجراءات التنفيذية".

وتابع: "لو بنفكر في الاستثمار لازم نبص على الدنيا كلها ولازم نخلق ميزة تنافسية لينا، وفي دول لا يوجد لديها موارد ولكن وضعت نظام تجاري نجحت فيه"، موضحا أنه أحيانا يكون تناغم السياسات المالية والنقدية كارثة.