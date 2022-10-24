شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد جدل مُسيرات إيران.. اتفاق جديد مع روسيا لتوريد "توربينات" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت إيران، الأحد، عن صفقة مع روسيا تشمل إمداد موسكو بتوربينات قالت إنها تهدف لمساعدتها بمجال صناعة الغاز في ظل العقوبات الغربية.

يأتي الاتفاق ف ظل اتهامات غربية لطهران حول استخدام روسيا مسيرات إيرانية لتنفيذ هجمات على أوكرانيا، وسط نفي إيراني وروسي.

وقالت إيران إنها أبرمت عقدا مع روسيا لتزويدها بـ 40 توربينا بهدف مساعدتها في مجال صناعة الغاز.

ونقلت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) عن الرئيس التنفيذي للشركة الإيرانية لتطوير وهندسة الغاز رضا نوشادي قوله إن النجاحات الاقتصادية الإيرانية لا تقتصر على قطاعات الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأضاف: "حاليا 85 بالمئة من المنشآت والمعدات التي تحتاجها صناعة الغاز تتم صناعتها داخل البلاد، وبالاستناد إلى هذه القدرات، تم توقيع عقد مؤخرا لتصدير 40 توربينا مصنوعة في إيران إلى روسيا".

ولم يشر نوشادي إلى تاريخ توقيع العقد مع موسكو أو موعد تسليم التوربينات.

وكانت روسيا قد خفضت أو أوقفت إمداداتها من الغاز إلى دول أوروبية مختلفة بعد فرض عقوبات اقتصادية عليها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

ويصر الكرملين على أن العقوبات حالت دون إجراء أعمال الصيانة للبنى التحتية للغاز الروسي، ومنعت استعادة توربين من صناعة شركة "سيمنز" كان يخضع لإصلاحات في كندا.

وخلال منتدى فلاديفوستوك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر/أيلول: "أعطونا توربينا، وسنشغّل نورد ستريم في اليوم التالي"، في إشارة إلى خط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا.

وتتهم دول غربية روسيا باستخدام الغاز "سلاحا".

وقال نوشادي إن العقوبات الأمريكية على روسيا تهدف إلى استبعاد موسكو من سوق الغاز.

وأضاف: "في السنوات الأخيرة، أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية منشآت لإنتاج الغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع، ومؤخرا، مع الحظر الشامل المفروض على روسيا ثم انفجار خط أنابيب غاز نورد ستريم، أقصت بشكل فعال أحد أكبر منافسيها في مجال صادرات الغاز".

وتملك روسيا وإيران احتياطات هائلة من الغاز لكنهما تخضعان لعقوبات أمريكية صارمة، وقد شدد البلدان في الأشهر الأخيرة على أهمية تعزيز تعاونهما الثنائي.

وزار بوتين طهران في يوليو/تموز حيث التقى نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي دعا أيضا إلى تعزيز "تعاون طويل الأمد" مع موسكو.