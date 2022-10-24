شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تستعرض خطة عمل وزارة الشباب للعام المالى 22/23 بحضور الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، خطة عمل وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2022/ 2023 بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وتناقش اللجنة غدا الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة بشأن تخصيص مبلغ 2 مليون جنيه بالخطة الاستثمارية لعام 2020/2021 لنادي بورسعيد الرياضي لإنشاء ملعب متعدد الأغراض، وأخر حول تأخير إنشاء ملعب القانوني لمركز شباب أبو الأخضر وتكملة باقي السور وصيانة المبنى الإداري، إضافة إلى إنشاء ملعب لمدينة الكردي بمحافظة الدقهلية.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل، بمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول تأخر إسناد تطوير ملاعب مراكز الشباب "منشأة شنوان- العسالتة- منشأة بخاتي – الدلاتون - ميت عافية - منشأة عصام" مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، عدم الموافقة على إصدار رخصة سور مركز شباب قرية شبرا خلفون مركز شبين الكوم بالمنوفية، وأخيرا عدم تفعيل نقل ولاية أرض الإصلاح الزراعي لمركز شباب الغابة - أنور المفتي - أبو حمص - بمحافظة البحيرة ضمن خطة الوزارة لهذا العام.