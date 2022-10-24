محاكمة المتهمين بقتل الطفلة جنى في بولاق الدكرور.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة 12 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهمين بقتل الطفلة جنى بمنطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي بمركز كرداسة.

وقررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة المتهمين بقتل الطفلة جنى بمنطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي بمركز كرداسة، إلى المحاكمة الجنائية.

وأحال المستشار أحمد شورب، المحامي العام الأول، لنيابة شمال الجيزة، القضية رقم 1229 لسنة 2021 جنايات مركز كرداسة والمقيدة برقم 4557 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من "مصطفى. ف. ا"، 20 سنة، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، محبوس، و"محمد. ع. ح"، 16 سنة، حاصل على إعدادية، محبوس، و"محمود. ع. أ"، 28 سنة عامل، و"عبد العزيز. ف. أ"، 23 سنة، عامل، محبوس.

واتهمت النيابة المتهمين لأنهم في يوم4/9/2021 بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة حال كون المتهم الثاني طفلاً جاوز الخامسة عشر عاما، المتهمان الأول والثاني قتلا عمدا المجني عليها الطفلة جنى ع ع ع – مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها فأعدا رباط وحددا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول؛ لارتكاب الواقعة وما أن لاقاها حال عودتها لمنزلها حتى استدرجاها إلى داخل المسكن، فتمكن المتهم الأول من مباغتتها بإحكام الرباط من خلفها حول العنق واعتصر بيديه الرباط دون أن تلفظ أنفاسها إلى أن تيقن مفارقتها الحياة وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الحدث للشد من أزره .