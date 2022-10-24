وزير التعليم: المدرسة هي المكان الطبيعي للتعليم ولا عزاء للدروس الخصوصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدرسة هي المكان الطبيعي للتعليم والتعلم و التي يتم فيها تنفيذ جميع الأنشطة التعليمية والتعليمية.

وشدد حجازي ، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، أن المدرسة هي تقييم حقيقي أثناء ممارسة الأنشطة المتعددة ليعود الطالب إلى المنزل للراحة استعداداً ليوم جديد، ولا عزاء للدروس الخصوصية .

وانطلقت الدراسة ببعض المدارس، السبت الماضي 1 أكتوبر، بينما انطلقت يوم الأحد 2 أكتوبر فى جميع مدارس الجمهورية، لجميع طلاب مصر، والبالغ عددهم 25 مليون تلميذ، بجميع المراحل الدراسية.

وعلى صعيدا أخر، أوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022- 2023، أن عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا تقريبًا، على النحو التالي:

- بدء الفصل الدراسي الأول من 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

- بدء الفصل الدراسي الثاني من السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

- أيام الدراسة الفعلية 194 يومًا بما يعادل 35 أسبوعًا.

- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًّا.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من السبت 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير.