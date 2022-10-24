شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد تحذير روسيا من لجوء أوكرانيا لـ "القنبلة القذرة".. ما هذا السلاح؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الأحد، من عزم أوكرانيا استخدام “القنبلة القذرة” على أراضيهم لإلقاء اللوم على روسيا.

وأجرى وزير الدفاع الروسي، الأحد، اتصالات منفصلة بنظرائه في فرنسا وبريطانيا وكذلك تركيا، حيث حذر من اعتزام كييف استخدام “القنبلة القذرة” على أراضيها لإلقاء اللوم على روسيا.

وفقا لخبراء الصحة في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بينها مركز (CDC) الأمريكي، فإن القنبلة القذرة هي مزيج من المتفجرات، مثل الديناميت، مع مسحوق مشع أو كريات.

وعندما يتم تفجير الديناميت أو المتفجرات الأخرى، يحمل الانفجار مواد مشعة إلى المنطقة المحيطة.

والقنبلة القذرة تختلف عن القنبلة الذرية، التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناجازاكي فى أربعينات القرن الماضي، حيث تنطوي الأخيرة (الذرية) على انقسام الذرات وإطلاق كميات هائلة من الطاقة التي تنتج سحابة عيش الغراب الذرية.

وتعمل القنبلة القذرة بشكل مختلف تمامًا ولا يمكنها إحداث انفجار نووي، لكن بدلًا من ذلك، تستخدم القنبلة القذرة الديناميت أو المتفجرات الأخرى لنثر الغبار المشع أو الدخان أو أي مادة أخرى من أجل إحداث تلوث إشعاعي.

ويكمن الخطر الرئيسي للقنبلة القذرة في الانفجار الذي يمكن أن يتسبب في إصابات خطيرة وأضرار في الممتلكات.

فمن المحتمل ألا تؤدي المواد المشعة المستخدمة في القنبلة القذرة إلى تعرض إشعاعي كافٍ للتسبب في مرض خطير فوري، باستثناء الأشخاص القريبين جدًا من موقع الانفجار.

ومع ذلك، فإن الغبار المشع والدخان المنتشر بعيدًا قد يشكل خطورة على الصحة إذا تم استنشاقه نظرًا لأن الأشخاص لا يمكنهم رؤية الإشعاع أو شمه أو الشعور به أو تذوقه، فيجب عليهم اتخاذ خطوات فورية لحماية أنفسهم.