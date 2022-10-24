شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيلوسي توجه إهانة لاذعة إلى ترامب: "ليس رجلا بما يكفي" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرة أنه "جبان للغاية" لينفذ أمر استدعاء من الكونجرس يجبره على الإدلاء بشهادته أمام لجنة خاصة تحقق بدوره في هجوم، السادس من يناير/ كانون الثاني 2021ن على مبنى الكابيتول.

وقالت بيلوسي، الأحد، في مقابلة مع شبكة (إم.إس.إن.بي.سي): "لا أعتقد أنه رجل بما يكفي ليحضر. ولا أعتقد أن المحامين سيرغبون بحضوره، لأنه يتعين عليه الشهادة تحت القسم"، وأضافت: "سنرى ما إذا كان رجلًا بما يكفي ليحضر".

وأعلنت اللجنة المختارة، الجمعة، أنها أصدرت مذكرة استدعاء لترامب، ومنحته، حتى الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، لتقديم مجموعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بأنشطته قبل وبعد الهجوم الدامي الذي شنه أنصار الرئيس السابق، في السادس من يناير/ كانون الثاني.

كما أبلغت اللجنة ترامب أنها تريده أن يحضر للإدلاء بشهادته، يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أو قرب هذا التاريخ.

ومنذ أن خسر انتخابات 2020، يصر ترامب على أنه ضحية لتزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين، وهو ادعاء فندته عشرات الدعاوى القضائية، وعمليات التدقيق.

ومع ذلك، يدفع ترامب بأنه لم ينتهك القانون بما يشمل يوم أحداث الشغب في الكابيتول، كما يشير دائمًا إلى لجنة الكونجرس على أنها لجنة غير مختارة، واتهمها بشن هجمات سياسية غير عادلة عليه.

ووقع الهجوم على مبنى الكابيتول عندما حاول أنصار ترامب منع الكونجرس من التصديق رسميًا على الفوز الحاسم الذي حققه منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية العام 2020.

وتربط ترامب وبيلوسي علاقة شائكة منذ زمن، فقد قادت بيلوسي إجراءات لمساءلة ترامب مرتين، وظهرت الكراهية المتبادلة في بعض الأحيان على الملأ خلال فترة رئاسته.

ففي ختام خطاب ترامب عن "حالة الاتحاد" لعام 2020 أمام الكونجرس، مزقت بيلوسي بازدراء نسخة مطبوعة من خطابه بينما كانت تجلس خلفه خلال الحدث الذي أذاعته القنوات التلفزيونية، وجاء ذلك بعد وصول ترامب إلى المنصة في مجلس النواب لإلقاء الخطاب، ورفضه مصافحة بيلوسي.

وقبل ذلك بعام، عمَّ الغضب اجتماعًا في البيت الأبيض بين ترامب وقادة الكونجرس بشأن السياسة الأمريكية في سوريا، إذ تردد وقتها أن ترامب وصف بيلوسي بأنها "سياسية من الدرجة الثالثة"، وقال في وقت لاحق إنها "مختلة".

وفي أعقاب الاجتماع الذي غادره الديمقراطيون غضبًا، قالت بيلوسي للصحفيين خارج البيت الأبيض إن ترامب عانى من "انهيار".