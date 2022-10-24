شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "خطة النواب" تجتمع لمتابعة إيرادات الضرائب والجمارك والضرائب العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، لمتابعة ما تم تحصيله من خلال الجهات الإيرادية (مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك المصرية– مصلحة الضرائب العقارية) خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023.

وكان الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن الإصلاح الاقتصادي نهج حياة حتى تزداد صلابة الاقتصاد المصرى، منذ عام 2016 وحتى الآن، موضحا أنه يحب أن يكون سمة اقتصاد الجمهورية الجديدة أكثر صلابة ومرونة بحيث يتعافى فى وقت الأزمات سريعا، وعلاج ذلك يتطلب إشراك القطاع الخاص.

وأضاف الدكتور فخرى الفقى حول بناء العلامة التجارية المصرية، أنه منذ سنوات وبدأ يتردد ضرورة أن يقود القطاع الخاص عملية التنمية سواء بمفرده أو بالمشاركة مع الحكومة، ولدينا المؤتمر الاقتصادى فى يومه الثانى مناقشة تمكين القطاع الخاص وتحسين المناخ، مؤكدا أن القطاع الخاص من حيث الاستثمارات أو مشاركتها فى النتاج المحلى الأولى يلعب دورا هاما أكثر من ما هو عليه الآن، مع وجود دور الحكومة التى تدخل فى مشروعات كبرى وقومية والبنية التحتية.