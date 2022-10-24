شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تناقش عدم توافر الغزول والأقطان وتأثيره على الصناعات النسيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، عدد من الاجتماعات أيام الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، تستهلها بمناقشة طلب بشأن عدم توافر الغزول والأقطان مما أدى إلى إغلاق عدد كبير من المصانع كلياً وأخرى جزئياً وتوقف عملية الاستيراد بسبب ارتفاع سعر الدولار ما يؤثر بشكل سلبي على قطاع الصناعة وعلى الصادرات وموارد الدولة من العملة الأجنبية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش اللجنة أيضا طلب بشأن عدم نهو إجراءات إنشاء المنطقة الصناعية بمنطقة كفر العلو بحلوان بمحافظة القاهرة والبالغ مساحتها 1.8 مليون متر مربع حسبما ورد بطلب الإحاطة، وآخر حول دور وزارة التجارة والصناعة في سرعة تشغيل المصانع المتوقفة بجمهورية مصر العربية، وإنشاء منطقة صناعية بمدينة ملوي الجديدة غرب بمحافظة المنيا وسرعة الانتهاء من المدينة الصناعية بالمنيا بمنطقتي السريرية بسمالوط والمطاهرة بأبو قرقاص بمحافظة المنيا.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلب إحاطة بشأن منح رخصة مؤقتة لأصحاب مصانع الغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى وسمنود لحين توفيق أوضاع الآبار الجوفية الخاصة بتلك المصانع، وأخيرا المشكلات التي تواجه منظومة استثمار واستغلال الثروة المعدنية الوطنية، وتعدد جهات الإشراف والرقابة وتضارب الإجراءات للحصول على الموافقات والتراخيص وطول مدتها.