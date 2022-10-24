شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصعيد خطير.. الكوريتان تتبادلان الطلقات والقذائف التحذيرية قرب الحدود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية أطلقت 10 قذائف مدفعية قبالة ساحلها الغربي، الإثنين، ردا على الطلقات التحذيرية التي أطلقتها كوريا الجنوبية على زورق كوري شمالي عبر الحدود البحرية بين البلدين.

وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي، إن بيونج يانج أطلقت 10 قذائف من عدة قاذفات صواريخ الساعة 0515 صباحا تقريبا (2015 بتوقيت جرينتش يوم الأحد)، بعد أن أطلق جيش كوريا الجنوبية طلقات تحذيرية في نحو الساعة 0350 صباحا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية إنها أعادت سفينة تجارية كورية شمالية عبرت خط الحدود الشمالي، الذي يعد الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.

كما قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن سفينة حربية كورية جنوبية أطلقت عيارات تحذيرية باتجاه سفينة كورية شمالية في وقت مبكر من الإثنين، بعدما اشتبهت بتجاوزها الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين.

وأفادت تقارير أن سفينة تجارية كورية شمالية عبرت ما يعرف بخط الحد الشمالي بالقرب من جزيرة بينجن يونج عند الساعة 3.42 صباحا، لكنها تراجعت شمالا بعد أن أطلقت البحرية الكورية الجنوبية عيارات تحذيرية، وفقما ذكرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي لـ "يونهاب".

وأضافت الوكالة نقلا عن جيش كوريا الشمالية، أنه زعم أن سفينة عسكرية كورية جنوبية انتهكت الحدود بعد دقائق عدة، ما دفع بالجيش الشعبي إلى إطلاق 10 عيارات تحذيرية باتجاهها ردا على ذلك.

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة مع قيام كوريا الشمالية بعمليات إطلاق صواريخ وقصف مدفعي، أثارت استفزت كوريا الجنوبية واليابان وأثارت قلق حلفائهما الغربيين.

وكثفت بيونج يانج تدريباتها العسكرية بشكل كبير مؤخرا، حيث قالت سيول وواشنطن إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على وشك إجراء ما قد تكون سابع تجربة نووية لبلاده.

ويأتي تبادل إطلاق النار التحذيري الإثنين، في اليوم نفسه الذي تزور به نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان اليابان، وتجري محادثات ثلاثية مع طوكيو وسيول في إظهار للوحدة بعد سلسلة عمليات إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية.