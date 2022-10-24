شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة الموازنة بمجلس النواب: لا مساس بالالتزامات الأساسية للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن العاصمة الادارية لم تمول بمليم واحد من موازنة الدولة، قائلا: "خرجت شائعات كثيرة عن تمويل العاصمة الإدارية ولكنها لم تمول بمليم واحد من ميزانية الدولة"، لافتا إلى أن الشيء الذي ساعد في الموازنة تحويلات المصريين من الخارج.

وأشار النائب ياسر عمر، في لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إلى أن الدعم في الموازنة الحالية وضعوا له 130 مليار جنيه احتياطي لأي شيء طارئ ويتم استغلالهم في الفترة الحالية لتثبيت الأسعار الأساسية مثل دعم رغيف العيش والبترول.

وتابع: "كنا متوقعين أن البنزين يغلى الفترة الحالية واحنا داخلين على فترة ركود فأسعار البترول ستنخفض، ونؤكد أن الالتزامات الأساسية للمواطن لا مساس بها وتحصل على أكثر من حقها في الموازنة العامة للدولة".