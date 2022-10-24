مطور عقاري: المشروعات القومية مهدت الطريق للجمهورية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- صفاء أرناؤوط:

قال الدكتور أحمد العتر رئيس مجلس إدارة شركة "جي دي هولدنج"، إن المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي تشهدها مصر مهدت الطريق للجمهورية الجديدة.

وأشاد العتر بالطفرة العمرانية الجديدة التي تشهدها مصر حاليا ومنها مدن الجيل الرابع والعاصمة الإدارية وغيرها من المدن الأخرى والتي ساهمت في زيادة مساحة المناطق المعمورة، وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية، بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة، حيث تم الانتهاء من العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة

واضاف أن مصر تسير برؤى واضحة وخطوات ثابتة ، تمكنت من خلالها من تحقيق مشروعات عملاقة، بعمل أضخم شبكة طرق ، وإقامة أكثر من 22 مدينة صناعية جديدة و 14 مدينة جديدة على أحدث النظم التكنولوجية لمدن المستقبل منها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة والتي وفرت الآلاف من فرص العمل على إثرها انخفضت نسبة البطالة في سابقة لم تشهدها الدولة ما قبل الـ8 سنوات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تولى مسئولية البلاد في مرحلة انتقالية وعصيبة، لكنه استطاع بفضل رؤيته الثاقبة وخططه الطموحة أن يحول الموقف من محنة إلى منحة، لينطلق بالدولة نحو تنمية شاملة وغير مسبوقة استطاعت الدولة من خلالها أن تتصدى لكبرى الأزمات العالمية.