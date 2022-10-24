​طلب إحاطة بالبرلمان للتحقيق في سرقة قطع أثرية من جامعة سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قرر النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تقديم طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإحالة جميع المقصرين في واقعة سرقة العديد من القطع الأثرية النادرة بكلية الآثار بجامعة سوهاج.

كما طالب في بيان له اليوم الأحد، بأعداد وحصر المقتنيات الأثرية بكلية آثار جامعة سوهاج، مشيرا إلى هناك تقصيرا في الاحتياجات الأساسية للجامعة وعلى الأخص المدن الجامعية.