هيئة الأرصاد الهندية: انحسار الأمطار الموسمية عن كامل البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ)

قال مكتب الأرصاد الجوية الهندي الأحد، إن الأمطار الموسمية الجنوبية الغربية انحسرت عن كامل البلاد بعد أسبوع من فترتها المعتادة.

ووفقا لوكالة" برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء، شهدت البلاد موسما عاديا من هطول الأمطار الموسمية للعام الرابع على التوالي بمعدل هطول بلغ 925 ملليمتر، وهو ما يمثل 106% لمتوسط الفترة الطويلة من هطول الأمطار، ويبلغ 880 ملليمتر

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية اليوم الأحد إن "هطول الأمطار الموسمية الجنوبية الغربية انسحبت من الأجزاء المتبقية من البلاد اليوم"