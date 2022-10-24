السفير السويدي: الشركات الناشئة نقطة انطلاق نمو الاقتصاد المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

تصوير- محمود بكار:

قال السفير السويدي بالقاهرة هاكان امسجارد، إن الشركات الناشئة تمثل نقطة انطلاق لنمو الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بمقر السفارة السويدية بالقاهرة للإعلان عن تفاصيل انطلاق الدورة التاسعة من قمة تكني ساميت للاستثمار وريادة الأعمال 2022.

وأشار السفير السويدي إلى أن الفائزين في قمة تكني ساميت بالإسكندرية في شهر نوفمبر المقبل سيسافرون في رحلة إلى دولة أوروبية.

وبحسب السفير السويدي، فإن مصر تتمتع بالكوادر الشبابية المؤهلة بمجالات التكنولوجيا، خاصة وأن هناك 60 مليون شاب تحت سن 29 عاما.

وأشار إلى أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات السويدية، مستدلا على ذلك باتخاذ شركة electa السويدية العاملة في قطاع التكنولوجيا الطبية من القاهرة مقرا إقليميا لها في قارة أفريقيا خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضح أن مجال التكنولوجيا البيئية تعتبر أحد أهم القطاعات حاليا للشركات الناشئة المصرية ولا سيما مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ COP27 خلال نوفمبر المقبل والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف أن السويد تمثل بيئة داعمة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مبينا أن العديد من الشركات المليارية تخرجت من بيئة الأعمال السويدية مثل سبوتيفاي.