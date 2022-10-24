روسيا تحذر أوكرانيا من استخدام "القنبلة القذرة" وواشنطن وزيلينسكي يردان على الاتهامات

المنامة - ياسر ابراهيم - زعم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأحد، أن أوكرانيا كانت تستعد لـ"استفزاز" باستخدام قنبلة إشعاعية، وهو ادعاء صارخ رفضته بشدة أوكرانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.



وصرح شويغو بهذه المزاعم في مكالمات هاتفية مع نظرائه في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن شويغو أعرب عن قلقه بشأن "الاستفزازات الأوكرانية المحتملة التي تنطوي على (قنبلة قذرة)، وهو جهاز يستخدم متفجرات لنثر نفايات مشعة. ليس لها تأثير مدمر مثل الانفجار النووي، لكنها قد تعرض مناطق واسعة للتلوث الإشعاعي".



وتكررت مزاعم السلطات الروسية بأن أوكرانيا قد تفجر "قنبلة قذرة" في هجوم تحت علم كاذب وتحمّل موسكو مسؤوليته. واتهمت السلطات الأوكرانية بدورها الكرملين بوضع مثل هذه الخطة.



ورفض وزير الدفاع البريطاني بن والاس بشدة ادعاء شويغو وحذر موسكو من استخدامه كذريعة للتصعيد. وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن شويغو في مكالمة مع والاس "زعم أن أوكرانيا كانت تخطط لإجراءات تسهلها الدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة، لتصعيد النزاع في أوكرانيا".



وقالت الوزارة إن "وزير الدفاع نفى هذه المزاعم وحذر من أن مثل هذه المزاعم يجب ألا تستخدم ذريعة لمزيد من التصعيد". كما كرر وزير الدفاع الدعم البريطاني والدولي الواسع لأوكرانيا ورغبتها في وقف تصعيد هذا الصراع.



إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن شويغو أخبر نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن الوضع في أوكرانيا يتدهور بسرعة ويتجه نحو تصعيد لا يمكن السيطرة عليه.



وكانت مكالمة شويغو مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن هي الثانية خلال ثلاثة أيام. وقال مسؤول أميركي مطلع على الاتصال الهاتفي اليوم الأحد إن المزاعم الروسية بشأن استفزاز أوكراني وردت في المحادثة.



زيلينسكي يرفض الاتهامات الروسية

في المقابل، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد اتهامات موسكو في شأن استعداد كييف لاستفزازات عبر استخدام "قنبلة قذرة".



وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "إذا كانت روسيا تقول إن أوكرانيا في صدد التحضير لأمر ما، فهذا يعني أمراً واحداً: إن روسيا سبق أن أعدت كل ذلك. أعتقد أن على العالم أن يرد بأقسى قدر ممكن".



وأضاف أنه إذا كانت روسيا قد أعدت "مرحلة جديدة في التصعيد، فعليها أن ترى الآن، في شكل احترازي وقبل واحدة من (قذاراتها) الجديدة، أن العالم لن يقبل بذلك".



واعتبر زيلينسكي أن تهديد موسكو باستخدام أسلحة نووية "وضد بلادنا التي تخلت عن ترسانتها النووية هو مبرر لفرض عقوبات على روسيا وفي الوقت نفسه تقديم دعم أكبر الى أوكرانيا".



وفي وقت سابق الأحد، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن "أكاذيب روسيا حول عزم أوكرانيا على استخدام (قنبلة قذرة) هي سخيفة بمقدار ما هي خطيرة".



كما رفض المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك مزاعم شويغو ووصفها بأنها "سخافة مطلقة ويمكن التنبؤ بها تماماً من أولئك الذين يعتقدون أنهم يكذبون بشكل صارخ ويجعلون الناس يؤمنون بذلك".



واشنطن رداً على موسكو: أوكرانيا لا تعد لاستخدام "قنبلة قذرة"

إلى ذلك، أعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض الأحد أن تصريحات موسكو التي اتهمت أوكرانيا بالاستعداد لاستخدام "قنبلة قذرة" ضد القوات الروسية هي "خاطئة بوضوح".



وقالت أدريين واتسون في بيان إن الولايات المتحدة ترفض "الادعاءات الخاطئة بوضوح لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لجهة أن أوكرانيا تستعد لاستخدام (قنبلة قذرة) على أراضيها".



ونبهت إلى أن "العالم لن يكون غبياً في حال جرت محاولة لاستخدام هذا الادعاء ذريعة لتصعيد".



(وكالات)